МО РФ: боевики теробороны в Харькове взорвали корпус физико-технического института

Боевики теробороны в Харькове взорвали корпус физико-технического института. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения», - сказал он в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские националисты в среду, 9 марта, завезли в населенный пункт Золочев на северо-западе от Харькова около 80 тонн аммиака. По его словам, это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения РФ в якобы применении химоружия.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.