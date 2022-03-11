Министры обороны РФ и Турции обсудили эвакуацию турецких граждан из Украины по гумкоридорам

Министры обороны России и Турции обсудили эвакуацию турецких граждан из Украины по гуманитарным коридорам. Об этом сообщает Минобороны России.

«11 марта 2022 г. по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром», - говорится в сообщении.

В ходе переговоров обсуждались не только вопросы эвакуации турецких граждан из украинских городов через гуманитарные коридоры, но и текущая обстановка в Ближневосточном регионе и на Украине.

Также Шойгу в Москве наградил героев, отличившихся в специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Александр Фомин обсудил безопасность в Западной Африке с главой Минобороны Мали.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов