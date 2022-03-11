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Шойгу обсудил ситуацию на Украине и Ближнем Востоке с главой Минобороны Турции

17:24 11.03.2022
В Минобороны России сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В его ходе особое внимание уделялось вопросам эвакуации граждан Турции из городов Украины через гуманитарные коридоры. 
Шойгу обсудил ситуацию на Украине и Ближнем Востоке с главой Минобороны Турции
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил текущую ситуацию на Украине и Ближнем Востоке с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщает Минобороны России.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В его ходе особое внимание уделялось вопросам эвакуации граждан Турции из городов Украины через гуманитарные коридоры. 

Ранее Шойгу заявил, что Генштаб ВС РФ уже фактически завершил разработку плана по укреплению западных рубежей России. 

Также министр обороны России рассказал об огромном количестве желающих отправиться на помощь республикам Донбасса по всему миру. Больше всего таких заявок поступает в Минобороны России с Ближнего Востока.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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