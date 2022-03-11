Шойгу: Генштаб фактически завершил разработку плана укрепления западных рубежей РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Генштаб Вооруженных сил России почти завершил разработку плана укрепления западных рубежей страны.

«Генштабом разрабатывается фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, разумеется, те новые, современные, комплексы», - сказал Шойгу на заседании Совбеза.

Министр обороны России подчеркнул, что это необходимо в связи с военной активностью НАТО вблизи западных границ России.

Также Шойгу предложил президенту России Владимиру Путину передать народным республикам Донбасса украинские трофеи - танки, стрелковое оружие, а также ПЗРК и ПТУР, в том числе иностранного производства.

Кроме этого, глава Минобороны РФ отметил, что со всего мира в оборонное ведомство России поступают заявки добровольцев на помощь ЛНР и ДНР. Больше всего желающих на Ближнем Востоке - более 16 тысяч заявок.