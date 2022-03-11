Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Володин предложил допросить Нуланд о биолабораториях на Украине

Анна Касаткина
16:55 11.03.2022
Нуланд необходимо прибыть и пояснить, зачем США создали эти лаборатории, как только комиссия начнет работу.
Володин предложил допросить Нуланд о биолабораториях на Украине
© Фото: Rod Lamkey, CNP, Consolidated News Photos, globallookpress
Читайте нас на:

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд должна дать показания в рамках парламентского расследования по биолабораториям на Украине, инициированного Госдумой РФ и Советом Федерации. Об этом заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

«Просьба к тем, кто войдет в состав комиссии, тем, кто будет заниматься этой работой, первое - начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована», - написал он в своем Telegram-канале.

Володин заявил, что Нуланд нужно «вначале опрашивать, а потом допрашивать». Нуланд необходимо прибыть и пояснить, зачем США создали эти лаборатории, как только комиссия начнет работу, она также должна рассказать, почему нарушена Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении и к чему это могло привести, подчеркнул Володин.

Ранее Министерство обороны России рассекретило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые Соединенные Штаты проводили в биолабораториях на территории Украины.

На территории Украины, по информации ведомства, в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 марта поручил возбудить уголовное дело из-за разработки биологического оружия на Украине. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:55 Армия
Видео
МО РФ: Киев запретил мэрам любые гуманитарные контакты с Россией, несогласных расстреливают
17:51 Армия
В МО РФ заявили, что националисты под угрозой убийства изымают продукты у мирных жителей в Сумах
17:19 В стране и мире
Видео
Экс-сотрудник СБУ заявил, что США могут взорвать свои лаборатории на Украине для маскировки разработки биооружия
17:10 В стране и мире
Путин в беседе с президентом Финляндии рассказал о ходе переговоров с Украиной
17:04 В стране и мире
Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян
Популярное
Видео
МО РФ: боевики в школе искусств в Харькове прячут тела мирных граждан, убитых карателями
Видео
Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успехов
Видео
МО РФ показало, как украинские националисты блокируют выход мирных жителей из Чернигова
Видео
В Хорватии заявили, что упавший в Загребе БПЛА был запущен с Украины
Видео
«Как в кино»: спасшая раненых бойцов ВС РФ на Украине ординатор рассказала про обстрел санитарной машины
Видео
Нанесение удара беспилотником ВКС РФ по укрепленному опорному пункту украинских националистов попало на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.