Володин предложил допросить Нуланд о биолабораториях на Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд должна дать показания в рамках парламентского расследования по биолабораториям на Украине, инициированного Госдумой РФ и Советом Федерации. Об этом заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

«Просьба к тем, кто войдет в состав комиссии, тем, кто будет заниматься этой работой, первое - начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована», - написал он в своем Telegram-канале.

Володин заявил, что Нуланд нужно «вначале опрашивать, а потом допрашивать». Нуланд необходимо прибыть и пояснить, зачем США создали эти лаборатории, как только комиссия начнет работу, она также должна рассказать, почему нарушена Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении и к чему это могло привести, подчеркнул Володин.

Ранее Министерство обороны России рассекретило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые Соединенные Штаты проводили в биолабораториях на территории Украины.

На территории Украины, по информации ведомства, в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 марта поручил возбудить уголовное дело из-за разработки биологического оружия на Украине.