МО РФ опубликовало документы о реализации военно-биологических программ США на Украине
Российское военное ведомство представило результаты экспертизы материалов, изученных российскими специалистами Войск радиационной, химической и биологической защиты.
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Министерство обороны РФ рассекретило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые Соединенные Штаты проводили в биолабораториях на территории Украины.
Так, российское военное ведомство представило результаты экспертизы материалов, переданных сотрудниками украинских биолабораторий и изученных российскими специалистами Войск радиационной, химической и биологической защиты.