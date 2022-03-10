МО РФ опубликовало документы о реализации военно-биологических программ США на Украине

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В частности, стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Цель проекта - изучение распространения особо опасных инфекций через перелетных птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Через территорию России и страны Восточной Европы проходят пути миграции множества птиц, которые можно сделать переносчиками бактерий и вирусов. В ходе исследования специалисты собирали данные о них.