Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

МО РФ опубликовало документы о реализации военно-биологических программ США на Украине

17:33 10.03.2022
Российское военное ведомство представило результаты экспертизы материалов, изученных российскими специалистами Войск радиационной, химической и биологической защиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Girl with red hat, Unsplash
Читайте нас на:

Министерство обороны РФ рассекретило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые Соединенные Штаты проводили в биолабораториях на территории Украины.

Так, российское военное ведомство представило результаты экспертизы материалов, переданных сотрудниками украинских биолабораторий и изученных российскими специалистами Войск радиационной, химической и биологической защиты.

© Минобороны РФ

В частности, стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Цель проекта - изучение распространения особо опасных инфекций через перелетных птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Через территорию России и страны Восточной Европы проходят пути миграции множества  птиц, которые можно сделать переносчиками бактерий и вирусов. В ходе исследования специалисты собирали данные о них.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Также в Минобороны заявили, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. Согласно изучаемым документам российского военного ведомства, американцы планировали вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. Они намеревались перейти к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

В Министерстве обороны РФ сравнили биологические исследования США на Украине с работой японского Отряда 731 при создании компонентов биологического оружия.

Одной из задач США и их союзников ставилось создание биоагентов, способных избирательно поражать различные группы населения по этническому признаку.

© Минобороны России

«Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. Так, из центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител», - рассказал Кириллов.

Ранее Минобороны РФ заявило, что на территории Украины в рамках совместных программ с Пентагоном действуют 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций. 9 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разработки биологического оружия на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
Видео
Путин: страны Запада обвиняют Россию в необходимости «затянуть пояса» из-за роста цен на газ
16:48 Армия
Видео
МО РФ: персонал лабораторий США на Украине «запускал» птиц из Херсона, их нашли на территории РФ
16:08 Армия
Видео
МО РФ сообщило о возможных попытках создания США на Украине биоагентов, избирательно поражающих этнические группы
16:11 Армия
Видео
МО РФ: США, украинские и грузинские лаборатории реализуют у границ РФ проект с летучими мышами в качестве возможных переносчиков биооружия
15:15 В стране и мире
В Росавиации прокомментировали заявления об отказе Китая поставлять авиазапчасти РФ
Популярное
Видео
Брошенный ВСУ на Донбассе резервист рассказал о неразберихе в украинской армии
Видео
В МО РФ сравнили биологические исследования США на Украине с работой японского отряда 731
Видео
Опубликованы кадры продвижения подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Лавров заявил, что не верит в то, что может начаться ядерная война
Прикрывая собой раненных: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.