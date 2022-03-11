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В посольстве России назвали действия Meta началом информационной войны без правил

Ян Брацкий
06:44 11.03.2022
Ранее Meta Platforms разрешила пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию против россиян.
В посольстве России назвали действия Meta началом информационной войны без правил
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Действия Meta Platforms, управляющей социальными сетями Facebook  и Instagram, говорят о начале против России информационной войны без правил. Такое заявление сделали в посольстве России в США.

«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании - еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», - заявили дипломаты в Telegram-канале посольства.

Ранее стало известно, что Meta Platforms из-за обострившейся ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в «некоторых странах» призывать к насилию против россиян. Подобные призывы пропустят, если в сообщении говорится о спецоперации на Украине. Речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Соответствующие электронные письма, как утверждается, уже направлены модераторам контента.

Россия с четверга, 24 февраля, проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.

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