В Кремле проверят, разрешали ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян

В России тщательно проверят, разрешили ли Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян на фоне обострившейся ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что если информация подтвердится - последуют решительные меры.

«Эта информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения. На слово Reuters верить не хочется, ибо это очень трудно себе представить. Наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. И будем надеяться, что это не так. Потому что, если так, последуют самые решительные меры по пресечению деятельности этой компании», - сказал Песков.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Meta Platforms, управляющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешит пользователям в «ряде стран» призывать к насилию против россиян. По данным агентства Reuters, новая политика позволяет негативные высказывания и в адрес президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

В посольстве РФ в США данную инициативу сочли объявлением информационной войны без правил и потребовали от официального Вашингтона пресечь экстремистскую деятельность корпорации и принять меры по привлечению виновных к ответственности. На произошедшее отреагировали и в Госдуме РФ. Спикер Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции подготовить соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta.