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«Как в кино»: спасшая раненых бойцов ВС РФ на Украине ординатор рассказала про обстрел санитарной машины

13:09 11.03.2022
Получившая награду за свой подвиг Мария Мирошниченко рассказала, что боевики нацбатальонов специально открыли огонь по санитарной машине, которая эвакуировала раненых.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вывозившая раненых из-под обстрела украинских националистов ординатор хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии ВС РФ Мария Мирошниченко рассказала «Звезде» подробности случившегося. Девушке пришлось проявить все свое мужество и отвагу, чтобы не допустить гибели военнослужащих и уцелеть самой.

Со слов Марии, все произошло во время эвакуации раненых российских военнослужащих. Боевики нацбатальона открыли минометный огонь по санитарному автомобилю. Все случилось так внезапно, вспомнила девушка, что она не успела ни о чем подумать.

«Это было как в кино. Они были все разной степени тяжести и перевозились в нашей санитарной машине. Именно по медицинской  машине, по красному кресту начался обстрел. Серьезный обстрел. От машины осталась только левая стенка. Мы эвакуировались как могли, на своих двоих. Никаких мыслей не было. Абсолютно ничего не успеваешь в этот момент подумать», - сказала ординатор хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии Мария Мирошниченко.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу наградил героев, отличившихся в специальной военной операции на Украине. Среди отличившихся была и Мария Мирошниченко, получившая заслуженную медаль «За отвагу». Награждение происходило в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве. 

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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