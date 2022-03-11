Медали, орден и звание Героя: чем отличились участники спецоперации, награжденные Шойгу

Командир танковой роты Антон Старостин - один из тех, благодаря кому стало возможным снятие водной блокады Крыма. Он сам житель полуострова, хотя закончил знаменитое Казанское училище, а родился и вовсе в Калининграде. Уже на следующий день после начала военной операции на Украине - при форсировании Днепра - рота Старостина попала под обстрел, а он сам получил контузию. Однако продолжил бой и уничтожил еще два танка противника.

У Антона - сквозное осколочное ранение плеча. Он не чувствует руки от локтя до кисти, шевелятся только пальцы. По прогнозам врачей рана затянется месяца через два. А вот память о том бое будет жить гораздо дольше.

«После контузии экипаж в себя пришел, продолжили выполнять свою работу. До последнего стояли, пока противник не отступил», - заметил Старостин.

Устав от повышенного внимания прессы, фельдшер Екатерина Иванова сегодня отказывается давать комментарии журналистам. Вместо нее о бое, в котором они вместе попали под обстрел, эвакуируя раненых, нам рассказывает ее коллега Мария Мирошниченко, кардиохирург, проходившая практику у самого Лео Бокерия. Она вывела из-под огня четверых военнослужащих, сама получила ранение.

«Они были все разной степени тяжести, и перевозились все в нашей медицинской машины. И именно по машине, по красному кресту, начался обстрел. От машины осталась только стенка левая, и все», - вспомнила Мирошниченко.

Из рук министра обе девушки получают медали «За отвагу». Кроме этого, каждой из военнослужащих Сергей Шойгу вручает цветы и спрашивает о дальнейших планах на будущее.

Указом президента награды получают военнослужащие от рядового до майора. Замкомандира полка 106-й воздушно-десантной дивизии Иван Лалла в составе десанта высадился на аэродроме Гостомель. Во время боев за него под Киевом попал под минометный обстрел. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, продолжал удерживать стратегически важный объект даже после ранения.

«Только собранность и команды командира. Адреналин был. Страха никакого не было, абсолютно», - заявил Лалла

В Центральный военный госпиталь имени Мандрыка все получившие ранения на Украине были доставлены санавиацией, после того, как им оказали помощь местные медики. У большинства - минновзрывные и осколочные ранения.

Все пострадавшие эвакуацию перенесли хорошо. Сегодня врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Всего награды из рук министра получило более десятка участников военной операции на Украине. Первых из них выпишут уже на следующей неделе. Остальных отпустят к родным через месяц. Некоторым предстоит длительная реабилитация.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов