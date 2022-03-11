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WP: Meta нарушила собственные правила, разрешив травлю россиян в Сети

Ян Брацкий
10:22 11.03.2022
Ранее Meta Platforms из-за обострившейся ситуации на Украине разрешила пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию против россиян.
WP: Meta нарушила собственные правила, разрешив травлю россиян в Сети
© Фото: Rafael Henrique, KeystonePressAgency, globallookpress
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Корпорация Meta Platforms, управляющая социальными сетями Facebook и Instagram, нарушила собственные правила борьбы с разжиганием ненависти на этической или религиозной почве. Так решение компании разрешить пользователям в «некоторых странах» призывать к насилию против россиян оценило издание The Washington Post.

«Компания, как правило, старалась избегать участия в вооруженных конфликтах. Создание новых правил крайне необычно, хотя во время недавнего конфликта они делали это несколько раз. На прошлой неделе компания заявила, что меняет свои правила, чтобы люди могли восхвалять неонацистский батальон на Украине», - пишет газета.

Издание отметило, что Facebook не в первый раз меняет правила модерации контента и уже неоднократно подвергался за это критике. Одно из последних резонансных решений было принято в прошлом году, когда иранским активистам позволили публично призывать к смерти верховного лидера страны Али Хаменеи.

На инициативу Meta отреагировали в посольстве РФ в США, где действия компании назвали информационной войной без правил. Дипломаты призвали власти Соединенных Штатов пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности.

О специальной военной операции по защите населения Донбасса стало известно утром 24 февраля. О ее начале глава Российского государства объявил в телеобращении к гражданам. Главная цель операции, подчеркнул президент, демилитаризация и денацификация Украины.

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