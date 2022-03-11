Reuters: Facebook разрешил призывы к насилию в отношении россиян

Meta Platforms из-за обострившейся ситуации на Украине разрешит пользователям Facebook и Instagram в «некоторых странах» призывать к насилию против россиян, сообщает Reuters, ссылаясь на внутренние документы корпорации.

Подчеркивается, что призывы к насилию над россиянами пропустят, если в сообщении говорится о спецоперации на Украине. Речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Соответствующие электронные письма, как утверждается, уже направлены модераторам контента.

Ранее сообщалось, что подписки и подписчики пользователей из России и Украины перестанут быть общедоступными в Instagram. Также уточнялось, что «истории» со ссылками на российские государственные СМИ будут понижены в выдаче и помечены особым образом, чтобы уведомлять людей о том, куда ведет ссылка.

Россия с четверга, 24 февраля, проводит специальную военную операцию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация страны.