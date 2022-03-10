Удар по своим: каким странам нанесли ущерб антироссийские санкции США и ЕС

Ситуация на западе будет драматически деградировать на фоне принятых антироссийских санкций – такое мнение представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, они неизбежно нанесут удар по европейской экономике, которая уже подорвана пандемией коронавируса. Первые отголоски давления на нашу страну уже докатились до нескольких государств.

В Европе биржевые новости приходят, словно сводки с фронта – таков обратный эффект антироссийских санкций. Цена на газ зафиксировала исторический максимум - почти четыре тысячи долларов за тысячу кубов. На открытии торгов стоимость снизилась на 15%, однако этот эффект может быть временным.

Брюссель предложил европейцам выход - привыкать к холодным батареям и спасаться теплыми свитерами, поскольку температуры понижение в квартире на один градус сэкономит Евросоюзу 10 миллиардов кубометров газа в год.

«Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, определяет, насколько решительным будет наш ответ России. Понизив температуру воздуха в вашем доме, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и таким образом сделать нас сильнее в отношении России», - призвал замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В экономике все связано, поэтому цены в ЕС растут буквально на все – бензин, отопление, продукты. Страдает сельское хозяйство и промышленность - из-за отсутствия пшеницы, которую раньше поставляли из России или Украины.

Свой собственный европейский урожай под вопросом из-за блокировки морского сообщения российских азотных удобрений. Европа ищет новых поставщиков, но вот Сербия, откуда уже начали вывозить муку, объявила запрет на поставки.

«За последние три дня настолько вырос экспорт пшеницы, что больше мы не можем этого допустить. Останавливаем вывоз и пшеницы, и муки из Сербии. Останавливаем вывоз кукурузы, останавливаем вывоз подсолнечного масла», - заявил президент Сербии Александр Вучич.

Санкционная политика повлияла и на стоимость сельскохозяйственной продукции за океаном. Так дорого, как сейчас на Чикагской бирже, пшеница стоила только в кризисном 2008 году. Космические цены и на бензин – они в два раза больше, чем в марте прошлого года. Это не просто проблемы в экономике, а удар по каждому жителю. Почти в каждой американской семье по 2-3 автомобиля.

«Это шаг, который мы предпринимаем, чтобы причинить Путину еще большую боль. Но здесь, в США, также нужно будет заплатить цену», - сказал президент Штатов Джо Байден.

Нефть тоже стремится к новым достижениям. Джо Байден уже сделал объявление, цену которого американцы прочувствовали еще до того, как оно прозвучало – запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Вместо этого США просят Саудовскую Аравию и ОАЭ нарастить объемы добычи. Однако оба лидера стран от переговоров с Вашингтоном отказались.

Санкции не коснулись лишь урана, поскольку в Штатах нет собственного производства, но есть 80 атомных электростанций, работу которых нужно обеспечивать. Половина ядерного топлива поставляется из России, Казахстана и Узбекистана.

«Они пытаются навредить нам, но в первую очередь они навредят себе, дважды. Создав проблемы с энергоснабжением, это раз. И во-вторых, усилив конкурентов, которые получат доступ к более дешёвым и надёжным российским энергоресурсам, вместо европейцев, которые собираются от них отказываться», - объяснил заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Китай, с которым российское энергетическое сотрудничество остается неизменным, осудил запрет на экспорт российской нефти. Страна по-прежнему не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, за что давление США только усиливается. Компаниями КНР грозят запретить поставку оборудования и программного обеспечения.

«Использование санкций на каждом шагу никогда не принесет мира и безопасности, а вызовет серьезные трудности для экономики и средств к существованию соответствующих стран. Это приведет к проигрышной ситуации и еще больше усугубит раскол и конфронтацию», - сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Обеспокоены происходящим и в Турции, где предвидят небывалый рост цен на нефть. Аналитики уже предсказывают в скором будущем цену в 155 долларов за баррель. В течение 30 лет Россия для Турции – надежный поставщик газа, и в государстве намерены и дальше покупать российские энергоносители.

Стремительно дорожают и металлы. Цены на алюминий и палладий несколько раз обновили исторические максимумы. В Европе сказываются опасения, что возможны проблемы с поставками из России. по той же палладиевой группе наша страна крупнейший в мире экспортер. а без этого сырья невозможно производство, например, электроники и других высокотехнологичных продуктов.