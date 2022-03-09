МИД предупредил о реакции Москвы на санкции Запада

Россия ответит на санкции Запада, и реакция Москвы будет продуманной и чувствительной для адресатов. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Работа по ответным экономическим мерам идет непрерывно, по всем направлениям, и на стадии проработки носит в основном непубличный характер. Но ни у кого не должно оставаться сомнений, что реакция России будет оперативной, продуманной и чувствительной для адресатов. Очевидно, что будут вырабатываться и адресные ответные торгово-финансовые ограничения», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Очередные экономические рестрикции стали ответом коллективного Запада на проводимую Россией специальную военную операцию по защите жителей Донбасса.

В частности, ограничения коснулись крупнейших российских банков и госкомпаний. Страны ЕС закрыли небо для российских авиакомпаний, добились отключения некоторых банков от международной системы SWIFT, а сейчас рассматривают возможность отказа от российского газа и нефти и прочие меры. В Кремле неоднократно отмечали деструктивный характер санкционной политики и готовность Москвы противостоять введенным ограничениям.