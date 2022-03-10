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В Госдуме предложили освободить многодетных от оплаты ЖКХ

Виктория Ивашечкина
05:52 10.03.2022
Как утверждают СМИ, соответствующие предложения направили в Минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в кабмин.
В Госдуме предложили освободить многодетных от оплаты ЖКХ
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В Госдуме предложили выплачивать субсидии в размере 100% платы за ЖКУ семьям с тремя и более детьми. Об этом «Известиям» рассказала зампредседателя комитета Светлана Разворотнева. По ее словам, инициатива вошла в число мер поддержки граждан и бизнеса. 

Утверждается, что предложения направили в Минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в кабмин. По словам Разворотневой, в числе инициатив и субсидирование 70% платы за ЖКУ людям старше 65 лет.

Также предлагается предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки Центробанка для граждан и управляющих компаний. Как рассказала Развортнева, дополнительно предлагается отменить комиссию банков при оплате ЖКУ для граждан, то есть ограничить ее до 0,1% для УК.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ начал разрабатывать предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам. Представители регулятора подчеркнули, что мера направлена на поддержку финансовой и ценовой стабильности, а также и защиту сбережений россиян от обесценения на фоне антироссийских санкций со стороны Запада. 

Кроме того, несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей 8-16 лет. Данная мера начнет действовать с 1 апреля текущего года, а первые выплаты российские семьи получат уже в мае.

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