В Госдуме предложили освободить многодетных от оплаты ЖКХ

В Госдуме предложили выплачивать субсидии в размере 100% платы за ЖКУ семьям с тремя и более детьми. Об этом «Известиям» рассказала зампредседателя комитета Светлана Разворотнева. По ее словам, инициатива вошла в число мер поддержки граждан и бизнеса.

Утверждается, что предложения направили в Минстрой, в ближайшее время их рассчитывают представить и в кабмин. По словам Разворотневой, в числе инициатив и субсидирование 70% платы за ЖКУ людям старше 65 лет.

Также предлагается предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, в которых есть безработные, и отвязать размер пени от ключевой ставки Центробанка для граждан и управляющих компаний. Как рассказала Развортнева, дополнительно предлагается отменить комиссию банков при оплате ЖКУ для граждан, то есть ограничить ее до 0,1% для УК.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ начал разрабатывать предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам. Представители регулятора подчеркнули, что мера направлена на поддержку финансовой и ценовой стабильности, а также и защиту сбережений россиян от обесценения на фоне антироссийских санкций со стороны Запада.

Кроме того, несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей 8-16 лет. Данная мера начнет действовать с 1 апреля текущего года, а первые выплаты российские семьи получат уже в мае.