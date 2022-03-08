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Путин объявил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет

Виктория Ивашечкина
00:07 08.03.2022
Первые выплаты россияне получат уже в мае текущего года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей 8-16 лет.

«Считаю, что мы должны принять новое решение - установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами», - уточнил президент в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля. 

Данная мера начнет действовать с 1 апреля текущего года, а первые выплаты российские семьи получат уже в мае.

Владимир Путин напомнил, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно.

«Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет», - подчеркнул Путин.

В январе Владимир Путин подписал закон об индексации в стране в текущем году пенсий российских граждан на 8,6%. Также отмечалось, что прибавка к данной социальной выплате после того, как произойдет индексация, в среднем будет равна 1 500 рублей.

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