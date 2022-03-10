«Видел три "Хаммера" и танк»: очевидец рассказал о присутствии ВСУ на территории роддома в Мариуполе

На территории родильного дома в Мариуполе действительно находились украинские военизированные формирования, в арсенале которых имелась, в том числе, техника, произведенная в США. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал местный житель.

«Роддом №1. Действительно, когда мимо проезжал, видел, три "Хаммера" военных стояли. Где детский дом... видел, там танк стоял - сломал забор и стоял внутри», - рассказал мужчина.

В четверг, 10 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе, по которому ранее якобы был нанесен авиаудар, давно стал базой для батальона «Азов»* и прочих радикалов, которые выгнали из здания медучреждения всех пациентов и персонал. По словам министра иностранных дел, эти сведения были предъявлены российской стороной несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН.

К вечеру того же дня в Минобороны России представили факты, которые доказывают постановочный характер «авиаудара» по родильному дому в Мариуполе.

* Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная на территории РФ.