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«Видел три "Хаммера" и танк»: очевидец рассказал о присутствии ВСУ на территории роддома в Мариуполе

Роман Захаров
Станислав Иващенко
23:45 10.03.2022
Ранее российские власти заявили, что родильный дом в Мариуполе был захвачен радикалами, выгнавшими оттуда всех пациентов и персонал.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press
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На территории родильного дома в Мариуполе действительно находились украинские военизированные формирования, в арсенале которых имелась, в том числе, техника, произведенная в США. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал местный житель.

«Роддом №1. Действительно, когда мимо проезжал, видел, три "Хаммера" военных стояли. Где детский дом... видел, там танк стоял - сломал забор и стоял внутри», - рассказал мужчина.  

В четверг, 10 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе, по которому ранее якобы был нанесен авиаудар, давно стал базой для батальона «Азов»* и прочих радикалов, которые выгнали из здания медучреждения всех пациентов и персонал. По словам министра иностранных дел, эти сведения были предъявлены российской стороной несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН.

К вечеру того же дня в Минобороны России представили факты, которые доказывают постановочный характер «авиаудара» по родильному дому в Мариуполе.

* Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная на территории РФ.

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