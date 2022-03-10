В стране и мире Лавров заявил, что роддом в Мариуполе был давно захвачен батальоном «Азов»* Анна Назайкина Это здание было базой националистического батальона, соответствующие данные были предъявлены три дня назад, отметил глава МИД РФ. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что родильный дом в Мариуполе был давно захвачен батальоном «Азов»*. «7 или 6 марта, сейчас точно не помню, но на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов"* и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь обслуживающий персонал, это была база ультра-радикального батальона», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства. *Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика