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МО РФ показало оригинал протокола исследования перелетов птиц в Россию из Херсонской биолаборатории

17:21 10.03.2022
Согласно тексту опубликованного протокола, украинских исследователей интересовали механизмы полета перелетных птиц из Украины в Россию. Из текста документа видно, что как минимум две птицы были окольцованы под Херсоном и перелетели в Россию - в Ивановскую и Воронежскую область. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
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В Минобороны России показали оригинал протокола исследования перелетов птиц в Россию, полученный из биолаборатории США под Херсоном. 

Согласно ему, украинских исследователей интересовали механизмы полета перелетных птиц из Украины в Россию. Из текста документа видно, что как минимум две птицы были окольцованы под Херсоном и перелетели в Россию - в Ивановскую и Воронежскую область

© Минобороны России

Ранее в оборонном ведомстве России заявили, что Соединенные Штаты в лабораториях на Украине изучали перенос птицами сибирской язвы.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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