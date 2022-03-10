МО РФ показало оригинал протокола исследования перелетов птиц в Россию из Херсонской биолаборатории
Согласно тексту опубликованного протокола, украинских исследователей интересовали механизмы полета перелетных птиц из Украины в Россию. Из текста документа видно, что как минимум две птицы были окольцованы под Херсоном и перелетели в Россию - в Ивановскую и Воронежскую область.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
В Минобороны России показали оригинал протокола исследования перелетов птиц в Россию, полученный из биолаборатории США под Херсоном.
Согласно ему, украинских исследователей интересовали механизмы полета перелетных птиц из Украины в Россию. Из текста документа видно, что как минимум две птицы были окольцованы под Херсоном и перелетели в Россию - в Ивановскую и Воронежскую область.
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