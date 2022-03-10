МО РФ: персонал лабораторий США на Украине «запускал» птиц из Херсона, их нашли на территории РФ

В Минобороны России продолжают публикацию документов, полученных из финансируемых США биолабораторий на территории Украины. При этом вскрываются интересные подробности о происходящем.

Так, из опубликованного протокола следует, птицы были запущены из Херсона и найдены уже на территории России. Из протокола можно судить как минимум о двух таких случаях.

Так, взрослый окольцованный самец кряквы был окольцован в Херсонской области 15 мая 2019 года. Он был найден на территории России в Ивановской области 16 апреля 2020 года.