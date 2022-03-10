МО РФ: персонал лабораторий США на Украине «запускал» птиц из Херсона, их нашли на территории РФ
Из опубликованной страницы документа биолаборатории США на Украине следует, что персонал заинтересовала возможность птиц преодолевать большие расстояния и попадать на территорию России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Минобороны России продолжают публикацию документов, полученных из финансируемых США биолабораторий на территории Украины. При этом вскрываются интересные подробности о происходящем.
Так, из опубликованного протокола следует, птицы были запущены из Херсона и найдены уже на территории России. Из протокола можно судить как минимум о двух таких случаях.
Так, взрослый окольцованный самец кряквы был окольцован в Херсонской области 15 мая 2019 года. Он был найден на территории России в Ивановской области 16 апреля 2020 года.
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