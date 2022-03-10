МО РФ сообщило о возможных попытках создания США на Украине биоагентов, избирательно поражающих этнические группы

В Минобороны России рассказали о том, что с высокой долей вероятности можно говорить о попытках создания США на Украине биоагентов, избирательно поражающих этнические группы. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», - сказал Кириллов.

По его словам, имеющиеся документы подтверждают, что многократно происходила передача биологических образцов граждан Украины за рубеж. Кириллов привел в качестве примера передачу из Минздрава Украины 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови в Австралию.

Также, по его словам, в Германию была передана тысяча образцов сыворотки крови граждан различных областей Украины. Все эти образцы, по словам Кириллова, определяло то, что все граждане относились исключительно к славянскому этносу.

Также начальник войск РХБЗ раскрыл подробности разрабатываемого в украинских лабораториях проекта США по изучению распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов