Армия МО РФ: США, украинские и грузинские лаборатории реализуют у границ РФ проект с летучими мышами в качестве возможных переносчиков биооружия В исследованиях принимали участие более 60 американских, грузинских и украинских ученых, следует из опубликованных Минобороны документов. © Видео: Минобороны России © Фото: pixabay Читайте нас на: США совместно с украинскими и грузинскими лабораториями занимались выявлением новых патогенов летучих мышей, значимых для здоровья человека, с возможностью использовать животных в качестве биооружия. Такая информация следует из новых документов, опубликованных Минобороны России. «Интересен проект Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши», - говорится в сообщении © Минобороны России Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика