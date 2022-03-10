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В МО РФ раскрыли подробности разрабатываемого в украинских лабораториях проекта США по изучению распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц

16:03 10.03.2022
Были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Unsplash
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Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

© Минобороны России

Цель разрабатываемого в украинских лабораториях проекта - изучение распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла.

© Минобороны России

Были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, которые мигрируют через территорию России. Также собирались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы.

«Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов», - сказал Кириллов.

Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ сообщил о возможных попытках создания США на Украине биоагентов, избирательно поражающих этнические группы.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в биолабораториях США на Украине проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Также по словам генерал-майора, Соединенные Штаты в биолабораториях на Украине изучали возможность переноса птицами сибирской язвы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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