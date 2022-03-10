В МО РФ раскрыли подробности разрабатываемого в украинских лабораториях проекта США по изучению распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц
Были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России.
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Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
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