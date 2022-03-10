В Росавиации прокомментировали заявления об отказе Китая поставлять авиазапчасти РФ

Начальник Управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, ранее заявивший об отказе Китая поставлять комплектующие для самолетов России, не уполномочен делать официальные заявления от имени ведомства. Об этом «Звезде» заявили в Росавиации в ответ на соответствующую информацию в СМИ со ссылкой на Кудинова.

Ранее в СМИ были опубликованы высказывания Кудинова о том, что России придется искать каналы поставок в других странах, так как Пекин отказался поставлять Москве авиазапчасти. Такими странами могут стать Индия и Турция. Каждая авиакомпания должна договариваться о закупках отдельно, добавил Кудинов. Кроме того, по его словам, российские авиакомпании вернут часть пассажирских самолетов лизингодателям.

«В соответствии с должностными обязанностями Валерий Кудинов не уполномочен делать официальные заявления от имени Федерального агентства воздушного транспорта», - говорится в сообщении Росавиации.

Там также отметили, что сделанные в рамках конференции MRO Russia&CIS 10 марта заявления Кудинова по поводу количества и типов самолетов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, не соответствуют действительности. Вопросы регистрации не входят в его компетенцию и он не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении Госреестра гражданских судов, добавили в ведомстве.

«Также не соответствуют действительности и другие заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов - авиакомпаний РФ и лизингодателей самолетов», - заявили в Росавиации.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию с целью защиты жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. В связи с этим ряд государств ввели против РФ жесткие санкции. В частности, Евросоюз запретил поставлять в страну гражданские самолеты и запчасти, под запретом также услуги техобслуживания и страхования. Лизингодатели до конца марта должны разорвать контракты с российским авиакомпаниями.