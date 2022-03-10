В стране и мире В Росавиации допустили возврат части самолетов лизингодателям Ян Брацкий Ранее власти ЕС ввели санкции в отношении авиационной отрасли России, включая запрет на использование своего воздушного пространства и требование вернуть самолеты лизингодателям. © Фото: Viktor Borzyh, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Российские авиакомпании вернут часть пассажирских самолетов лизингодателям. С таким заявлением выступил начальник управления поддержания летной годности судов Росавиации Валерий Кудинов. «Часть флота будет возвращена», - сказал он ТАСС, добавив, что авиакомпании сами решат, какие именно самолеты вернуть. После очередного витка санкционного противостояния, инициатором которого выступили страны Запада, под ограничения попали крупные банки и госкомпании. Ситуация не обошла стороной и авиационную отрасль. Евросоюз закрыл свое небо для авиакомпаний из России, запретил поставки новых самолетов и запасных частей к ним. Кроме того, крупнейшие лизингодатели объявили о прекращении сотрудничества с Россией и потребовали вернуть воздушные суда. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика