В Кремле заявили, что любой на Украине, кто будет атаковать военных РФ с оружием в руках, станет целью

Любой на Украине, кто будет атаковать военных РФ с оружием в руках, станет целью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о бесконтрольной и массовой раздаче оружия населению страны.

«Если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями, конечно», - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в ходе специальной военной операции на Украине нацбатальоны оказывают ожесточенное сопротивление, что вынуждает российских военнослужащих отвечать.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем украинцам использовать оружие во время объявленного в стране военного положения.

Сегодня в Минобороны РФ заявили, что США проводили эксперименты с коронавирусом летучих мышей в биолабораториях на Украине. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований - создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры, на которых экипажи боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52 нанесли авиационные удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. Летчики применили ракетное и стрелково-пушечное вооружение.