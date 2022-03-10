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Опубликованы кадры уничтожения техники и объектов ВСУ вертолетами армейской авиации ВКС России

09:18 10.03.2022
Летчики применили ракетное и стрелково-пушечное вооружение, уничтожив танки, бронированную и автомобильную технику.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи современных боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52 нанесли авиационные удары по укреплениям и бронированной технике Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции.

«Звезда» публикует кадры уничтожения военной техники и укрепленных объектов вертолетами армейской авиации ВКС России. Летчики применили ракетное и стрелково-пушечное вооружение, уничтожив танки, бронированную и автомобильную технику. Боевое применение авиационных средств поражения выполнялось одиночно и в составе пар.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

«Аллигатор» – ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы – возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности. Максимальная скорость Ми-28Н - 300 км/ч, дальность полета в боевом варианте – до 450 км.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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