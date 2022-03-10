В Пентагоне заявили, что размещение в Польше комплексов ПВО Patriot носит временный характер

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе. По его словам, Штаты собираются «в должное время» вернуть их в Германию.

«Да, это временное развертывание в Польше. Они уже были размещены в Германии, и я подозреваю, что в должное время они туда вернутся», - сказал он на брифинге, передает РИА Новости.

Днем ранее военнослужащие США объявили о переброске в Польшу двух батарей Patriot. По словам представителя Европейского командования вооруженных сил США Адама Миллера, подобный шаг был предпринят «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».

Кроме того, накануне в Польше заявили о том, что власти страны готовы безвозмездно отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию, а после передать их в распоряжение США. При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что страна считает правильным такое решение.

Однако Джон Кирби подчеркнул, что США не считает приемлемым предложение Польше о передаче Киеву военных самолетов через Соединенные Штаты.