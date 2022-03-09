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В Пентагоне не считают приемлемым предложение Польши о передачи ее самолетов под контроль США

Виктория Ивашечкина
04:13 09.03.2022
Джон Кирби заявил, что подобная перспектива «вызывает серьезную обеспокоенность у НАТО».
В Пентагоне не считают приемлемым предложение Польши о передачи ее самолетов под контроль США
© Фото: Wikipedia
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что США не считает приемлемым предложение Польше о передаче Киеву военных самолетов через Соединенные Штаты.

Ранее в МИД Польши заявили, что власти страны готовы безвозмездно отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию, а далее передать их в распоряжение США. При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что страна считает правильным такое решение, поскольку, в частности, не является участницей конфликта на Украине, передает ТАСС.

Кирби отметил, что перспектива того, что истребители, находящиеся в распоряжении правительства США, отправляются с базы США/НАТО в Германии в Киев, «вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса». По его словам, на данный момент продолжаются консультации с Польшей и странами-союзниками НАТО по данному вопросу.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. По словам президента РФ Владимира Путина, основные боестолкновения происходят не с Вооруженными силами Украины, а с националистическими формированиями.

Кроме того, президент РФ заявил, что власти Украины должны осознавать, что если они продолжат разговоры о размещении ядерного оружия на территории страны, то в дальнейшем встанет вопрос о будущем украинской государственности.

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