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США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot

Виктория Ивашечкина
05:40 09.03.2022
По словам представителя американской стороны, такой шаг является «разумной защитной мерой».
США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot
© Фото: Pexels
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Представитель Европейского командования вооруженных сил США Адам Миллер заявил, что Штаты по приглашению Польши перебрасывают в страну две батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО.

«По указанию министра обороны и по приглашению польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу», - уточнил Миллер, передает РИА Новости.

По его словам, подобный шаг был предпринят «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО».

«Это является разумной защитной мерой», - заключил Миллер.

Ранее в МИД Польши заявили о том, что власти страны готовы безвозмездно отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию, а после передать их в распоряжение США. При этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что страна считает правильным такое решение.


Однако позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что США не считает приемлемым предложение Польше о передаче Киеву военных самолетов через Соединенные Штаты

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