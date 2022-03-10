В Минобороны России заявили о взятии войсками ДНР под контроль пяти кварталов Мариуполя

В Минобороны России заявили о взятии наступающими войсками ДНР под контроль пяти кварталов Мариуполя. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Продолжилась операция по освобождению города Мариуполя от националистов. Подразделения Народной милиции Донецкой Республики на востоке города взяли под контроль кварталы: "Азовский", "Найденовка", "Ляпино", "Виноградарь" и вышли к заводу "Азовсталь". В западной части города освобожден микрорайон "Западный"», - сказал Конашенков.

По его словам, группировка ДНР, взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. При этом продвижение составило четыре километра.

Также Конашенков заметил, что Соединенные Штаты в биолабораториях на Украине проводили эксперименты с коронавирусом летучих мышей. Это ясно из секретных документов, переданных сотрудниками украинских лабораторий.

Кроме того, сообщается, что Пентагон изучал там механизм перенесения смертоносных патогенов, например, сибирской язвы - при помощи птиц, мигрирующих между Украиной и Россией.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов