Бизнес, строительство, проблемы Донбасса: Воробьев провел заседание правительства Московской области

Власти Московской области максимально четко объяснят бизнесу, какие федеральные меры поддержки им гарантированы из-за антироссийских санкций. Такое заявление сделал глава региона Андрей Воробьев на заседании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов Подмосковья.

Он отметил, что регион будет также разрабатывать и свои меры поддержки для бизнеса.

«И президент России, и правительство на прошлой неделе и, уверен, на этой предлагают поддержку, заботу, внимание нашему бизнесу, чтобы и обеспечить их бесперебойную работу, и поддержку оказать в части кредитования», - объяснил чиновник.

Воробьев также рассказал, что сейчас Московская область продолжает активное строительство социальных объектов. По его словам, уже открылись школа в Можайске и детский сад в Мытищах, а в ближайшее время будут закончены работы еще по ряду учреждений.

«Социальные объекты. Мы продолжаем их строительство, и у нас все по плану. Вот сегодня мы посетили Можайск - там готова школа, и 1 сентября пойдут порядка 600 детей. И детский сад в Мытищах сегодня открылся. Это, казалось бы, эпизоды, но очень важные, потому что таких объектов у нас 58 строятся», - сообщил губернатор, отметив, что объекты строятся с опережением графика.

Он добавил, что все строящиеся школы должны быть готовы к 1 сентября. По словам Воробьева, немаловажно сформировать штат специалистов - врачей, учителей.

Глава Московской области также затронул тему штрафов и пени. Он заявил, что, учитывая процентную ставку, жители Подмосковья не должны почувствовать сильного повышения размеров такого вида наказания.

«Учитывая процентную ставку, люди не должны почувствовать какое-то радикальное увеличение штрафов», - сказал он.

При этом губернатор попросил подчиненных отнестись к людям «с максимальной заботой».

Кроме того, в ходе заседания Андрей Воробьев поблагодарил музыканта и дирижера Юрия Башмета и певца Николая Баскова за мастер-классы и концерты, которые они проводят в Подмосковье для беженцев из Донбасса.

«Приветствую и Николая Викторовича Баскова, и Юрия Абрамовича Башмета. Знаю, что вы активно участвуете, помогаете, очень солидарны с нами. Я хочу от всех поблагодарить за ваши добрые дела», - сказал он, обращаясь к артистам.

Также глава Подмосковье поблагодарил жителей региона, волонтеров и предприятия за собранную гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса.