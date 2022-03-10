Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за собранную гумпомощь для беженцев из Донбасса

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, волонтеров и предприятия за собранную гумпомощь для беженцев из Донбасса. Об этом пишет «360».

«Большая работа на прошлой неделе и в выходные была развернута нашими волонтерами, предприятиями. Развернута безвозмездно - хочу это отметить и поблагодарить все предприятия, которые за эти пять с небольшим дней собрали практически 400 тонн различного гуманитарного груза, он очень востребован. Очень приятно, что люди самых разных возрастов, и совсем ребятишки, и взрослые, приносят все то, что востребовано и необходимо людям, которые находятся в сложной ситуации», - заявил губернатор в ходе заседания правительства Московской области.

Воробьев добавил, собранная гуманитарная помощь уже отправлена в ДНР и ЛНР. Он также высказал мнение, что это смягчит «все проблемы, которые там, безусловно, сейчас существуют».

Кроме того, губернатор Московской области сообщил, что работа по сбору гумпомощи будет продолжаться и впредь. Для желающих принять участие в благотворительной акции в Подмосковье, по словам Андрея Воробьева, открыто 130 точек, где это можно сделать.