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Превосходство перед любыми конкурентами: в Ленинградской области прошли учения с ПТРК «Корнет»

07:07 09.02.2022
Комплекс способен пробить метровую броню на расстоянии до десяти километров.
© Видео: тр © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ленинградской области гремит «Корнет». Этот противотанковый ракетный комплекс может пробить метровую броню на расстоянии до десяти километров. От такой убойной силы не устоит ни одна бронетехника или даже бункер.

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» занимает огневую позицию. На приведение установки из походного положения в боевое - меньше минуты. Кадры замедленной съемки позволяют рассмотреть всю красоту полета ракеты. Наводится она по лазерному лучу, а траекторию полета можно корректировать в любой момент.

Нет шансов и у зарубежных конкурентов этого комплекса. В том числе и у американских «Джавелинов», которые уступают российским «Корнетам» по боевой эффективности, надежности и стоимости.

Практические занятия в Михайловской военной артиллерийской академии. Будущие офицеры занимаются на тренажерах, где можно моделировать разные типы местности и условия боя. Освоить комплекс можно всего за неделю.

Только после как минимум 300 виртуальных пусков курсантов допускают к боевой стрельбе. Пятикурсник Александр Момруков получил новую задачу: поразить движущуюся мишень на расстоянии в два километра.

«Мною проверена данная установка, у меня порядка 15 пусков боевых, и еще ни разу не возникало никаких нареканий. Могу сказать от себя лично, что установка надежная и является реальным помощником в бою», - рассказал курсант.

Промахов у Момрукова еще не было. Каждый пуск - гарантированное попадание. И в этот раз не промахнулись. В очередной раз доказав на деле, что если американские «Джавелины» созданы по принципу «выстрелил и забыл», то наши «корнеты» - это «выстрелил и точно попал».

Несколькими днями ранее российские военные показали мощь новейшего комплекса «Корнет» на учениях в Белоруссии. За пусками наблюдал лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Во время этой тренировки все цели были успешно поражены.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Павел Кутаренко, Олег Давыденко

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