Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Российские военные показали мощь новейшего комплекса «Корнет» на учениях в Белоруссии

Роман Закурдаев
14:40 05.02.2022
Российские расчеты противотанковых комплексов «Корнет» задействованы в учениях «Союзная решимость». «Корнет» часто сравнивают с американским «Джавелином». Однако, аналогов нашему комплексу - нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Боевые машины десанта  выдвигаются  на огневые позиции с таким грозным вооружением на борту. Какой бы крепкой не была броня у танков противника, шансов уцелеть после встречи с «Корнетом» у них практически нет.

По бронебойности и дальности стрельбы у «Корнета» нет аналогов в мире. Все зарубежные конкуренты, в том числе и широко рекламируемый американский комплекс «Джавелин», уступают ему по всем ключевым параметрам.

Оператор противотанкового комплекса Максим Смирнов освоил его всего за несколько занятий. На цель ракета наводится по лазерному лучу - как автоматически, так и в ручном режиме.

«В момент выпуска ракеты я управляю и наблюдаю в данный прицел, продолжаю управлять ракетой и вижу поражение цели», - рассказал Смирнов.

На полигоне Брестский «Корнеты» уже успели себя показать в ходе масштабных маневров по боевому слаживанию подразделений российских и белорусских вооруженных сил. За пусками наблюдал лично министр обороны РФ  Сергей Шойгу. Во время этой тренировки все цели были успешно поражены.

«Данная установка снабжена различными типами боеприпасов. Она может вести огонь по легкобронированным, небронированным целям противника. А также по бронетехнике. Есть боеприпасы, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений противника», - рассказал командир  противотанкового взвода Данил Гайфулин.

Место в капонире занимает новейшая боевая машина десанта. На вооружении БМД-4 управляемые противотанковые ракеты «Аркан» с высокой скорострельностью. Интенсивность стрельбы обеспечивает дополнительный автомат заряжания. Он отправляет ракету в конвейер, но а дальше она уже быстро уходит в канал ствола 100-мм орудия. У наводчика в тепловизоре появляется бронетехника условного противника. Ракета ложится на курс со скорость 800 метров в секунду. Оператор только выбрал цель, все остальное сделала автоматика.

Не сбиться с пути ракете позволяет новейшая электронная система наведения. Она приведет «Аркан» в назначенную точку даже если противник использует дымовую завесу.

«Мы светим на ракету спектрами, и ракета в этих спектрах ориентируется. Грубо говоря, как самолет у нас сажают на авианосец. То есть мы даем ей спектральный коридор, и она в нем летит», -  рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Александр Пономарев.

После стрельбы прямой наводкой российские десантники также проведут учебно-боевые пуски «Арканов»  и в движении - по внезапно проявляющимся целям.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Кирилл Ховрин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:07 Спорт
Сборная РФ по биатлону завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пекине
12:44 Армия
Космический аппарат Минобороны России принят на управление наземными средствами ВКС
09:30 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры демонтажа обрушившегося на Горьковском шоссе пешеходного моста
11:08 В стране и мире
Песков: публикация Bloomberg демонстрирует опасность агрессивных заявлений Запада
11:06 В стране и мире
Видео
В США неизвестные открыли стрельбу в институте Вирджинии
Популярное
Видео
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Опубликованы кадры демонтажа обрушившегося на Горьковском шоссе пешеходного моста
Видео
В Москве найдено тело убитой мужем «Мисс Кузбасс - 2010»
Видео
Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера
Видео
Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в порт Тартус в Сирии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.