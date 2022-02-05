Российские военные показали мощь новейшего комплекса «Корнет» на учениях в Белоруссии

Боевые машины десанта выдвигаются на огневые позиции с таким грозным вооружением на борту. Какой бы крепкой не была броня у танков противника, шансов уцелеть после встречи с «Корнетом» у них практически нет.

По бронебойности и дальности стрельбы у «Корнета» нет аналогов в мире. Все зарубежные конкуренты, в том числе и широко рекламируемый американский комплекс «Джавелин», уступают ему по всем ключевым параметрам.

Оператор противотанкового комплекса Максим Смирнов освоил его всего за несколько занятий. На цель ракета наводится по лазерному лучу - как автоматически, так и в ручном режиме.

«В момент выпуска ракеты я управляю и наблюдаю в данный прицел, продолжаю управлять ракетой и вижу поражение цели», - рассказал Смирнов.

На полигоне Брестский «Корнеты» уже успели себя показать в ходе масштабных маневров по боевому слаживанию подразделений российских и белорусских вооруженных сил. За пусками наблюдал лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Во время этой тренировки все цели были успешно поражены.

«Данная установка снабжена различными типами боеприпасов. Она может вести огонь по легкобронированным, небронированным целям противника. А также по бронетехнике. Есть боеприпасы, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений противника», - рассказал командир противотанкового взвода Данил Гайфулин.

Место в капонире занимает новейшая боевая машина десанта. На вооружении БМД-4 управляемые противотанковые ракеты «Аркан» с высокой скорострельностью. Интенсивность стрельбы обеспечивает дополнительный автомат заряжания. Он отправляет ракету в конвейер, но а дальше она уже быстро уходит в канал ствола 100-мм орудия. У наводчика в тепловизоре появляется бронетехника условного противника. Ракета ложится на курс со скорость 800 метров в секунду. Оператор только выбрал цель, все остальное сделала автоматика.

Не сбиться с пути ракете позволяет новейшая электронная система наведения. Она приведет «Аркан» в назначенную точку даже если противник использует дымовую завесу.

«Мы светим на ракету спектрами, и ракета в этих спектрах ориентируется. Грубо говоря, как самолет у нас сажают на авианосец. То есть мы даем ей спектральный коридор, и она в нем летит», - рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты Александр Пономарев.

После стрельбы прямой наводкой российские десантники также проведут учебно-боевые пуски «Арканов» и в движении - по внезапно проявляющимся целям.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Кирилл Ховрин