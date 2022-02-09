Врач рассказал о риске ампутации из-за осложнений после COVID-19

У переболевших коронавирусом людей часто встречается тромбоз, и на фоне этого заболевания могут развиться крайне неприятные последствия. Об этом рассказал доктор медицинских наук Андрей Чупин.

Тромбоз, который может возникнуть после коронавируса, ведет к ухудшению кровоснабжения конечностей человека. Если не предпринять мер, то в запущенных случаях это может привести к ампутации.

«Ковид дает серьезные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свертывания крови, поэтому тромбоз у перенесших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто», - рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

В первую очередь страдают артерии нижних и верхних конечностей. На фоне тромбоза существует риск развития тяжелой ишемии, которая потенциально приводит к ампутации.

Сам тромбоз вовсе не обязательно возникает непосредственно после болезни. Риск есть и на пике болезни, и через несколько месяцев после ее завершения. Как отметил врач, чем тяжелее болел человек, чем дольше будут сохраняться негативные проявления последствий коронавируса.

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