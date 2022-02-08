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Назван способ определить «стелс-омикрон» до теста на COVID-19

Роман Захаров
21:49 08.02.2022
Врач назвала признаки, характерные для этого варианта коронавируса.
Назван способ определить «стелс-омикрон» до теста на COVID-19
© Фото: Daniel Roberts, Pixabay
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Признаками варианта COVID-19 «стелс-омикрон» могут являться головокружение и усталость. Об этом пишет пишет британская Mirror, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения (NHS).

По словам специалиста из ЮАР Анжелики Кутзи, индикаторами этого типа коронавирусной инфекции также часто являются мышечные боли.

Перечисленные признаки могут появляться и исчезать в течение дня. Если же они постоянные и очень и интенсивные, то Кутзи рекомендует незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выделило новый вид «омикрона» BA.2 («стелс-омикрон») как исследуемый вариант. BA.2 называют скрытым, поскольку его сложно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1.

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