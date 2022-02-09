В Госдуме предложили отключать электричество нелегальным майнерам

Энергетические компании в России могут начать отключать электричество нелегальным майнерам криптовалют. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на предложения по регулированию майнинга, направленные Госдумой в правительство РФ.

Как поясняет издание, соответствующая инициатива ранее поступила в ГД от Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. Она направлена против теневых добытчиков криптовалюты, устанавливающих энергоемкое оборудование для майнинга в жилых помещениях и подвалах.

Согласно рекомендации, энергосбытовые компании должны получить право отключать нелегальных майнеров от электроснабжения, если другие принятые меры в отношении них не сработали. Кроме того, предлагается обязать провайдеров передавать энергетикам IP-адреса таких потребителей, чтобы выявить объемы потребления электричества для майнеров и вычленить его из общего расхода физлицами по льготным тарифам для населения.

По словам первого зампреда комитета по энергетике Госдумы Валерия Селезнева, данные предложения могут быть использованы в рамках «дорожной карты», которую ранее утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В феврале российское правительство согласовало концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Он будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.