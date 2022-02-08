Правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют

Российское правительство утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кабмина.

Отмечается, что согласно утвержденному положению, оборот криптовалют будет регулироваться с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.

Ранее Центробанк России обнародовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории страны, использование инфраструктуры финансового рынка РФ для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и инструменты, имеющие к ним отношение.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, утвердил дорожную карту для рынка криптовалют. Документ, помимо прочего, предусматривает их регулирование, а не запрет, а также идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное «приземление» криптоплощадок в России.

Финансовые эксперты полагают, что регулирование рынка криптовалют в РФ сможет за пять лет принести в бюджеты всех уровней около 300 миллиардов рублей, а налоговые поступления от майнинга биткоинов при актуальном курсе могут составить 100-200 миллионов долларов ежегодно.