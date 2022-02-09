Американские ученые нашли у оленей антитела к «омикрону»

Ученые Пенсильванского университета США обнаружили антитела к омикрон-штамму у диких белохвостых оленей. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале bioRxiv.

Исследование проводилось в период с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022 года среди особей, проживающих в районе Статен-Айленд в Нью-Йорке.

«Мы обнаружили, что 19 из 131 отобранного случайным образом белохвостого оленя (14,5%) имели положительный тест на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, указывающих на предшествовавшее заражение», - говорится в резюме работы.

Уточняется, что секвенирование полного генома показало, что олени были заражены штаммом «омикрон». По мнению ученых, это указывает на то, что среди животных могут появляться и распространяться новые варианты COVID-19, устойчивые к вакцинам и опасные для людей.

О выявлении коронавируса у белохвостых оленей в августе 2021 года впервые сообщило министерство сельского хозяйства американского штата Огайо. Позже ученые выявили инфекцию у 80% особей, отобранных для тестирования в штате Айова. По словам специалистов, экспансия вируса среди наиболее распространенных видов животных может затруднить его искоренение.