Ученые нашли идеальный биологический резервуар для мутаций коронавируса

Сотни зараженных коронавирусом белохвостых оленей, которые могут быть «резервуарами» для мутации COVID-19, выявили в США ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы. Результаты исследования размещены на портале biorxiv.

Ученые считают, что животные заразились вирусом от людей, а затем стали передавать его друг другу. Согласно исследованию, 80% особей отобранных для тестирования в Айове с апреля 2020-го по январь 2021 года были инфицированы. Специалисты не исключают, что аналогичные вещи происходят и в других штатах.

Такая ситуация вызывает беспокойство у экспертов, так как экспансия вируса среди наиболее распространенных видов животных может затруднить его искоренение, особенно если они превратятся в «резервуар» мутаций COVID-19. В этом случае вирус станет более патогенным и устойчивым к вакцинам.

«Если олени смогут передавать вирус людям, это поменяет правила игры... Дикие животные, способные стать хранилищем для вируса - очень редкое и неблагоприятное событие», - сказал New York Times ветеринар из Университета Висконсин-Мэдисон Тони Голдберг.

Вариантом решения проблемы может быть вакцинирование оленей, однако это непрактично из-за огромного количества этих диких животных, отмечают ученые. Альтернативным решением пока остается только ревакцинация людей, заключили эксперты.