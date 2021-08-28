Коронавирус впервые обнаружили у оленей

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявили у оленей. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства США.

«Национальные лаборатории ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США объявили сегодня о подтверждении SARS-CoV-2... у диких белохвостых оленей», — рассказали в службе инспекции здоровья животных и растений.

Как подчеркнули в ведомстве, речь идет о первых в мире оленях, у которых обнаружен коронавирус. Зараженных животных выявили в штате Огайо. Уточняется, что риск передачи вируса людям, согласно имеющимся данным, низок.

Ранее сообщалось об обнаружении нового очага заболевания COVID-19 на ферме по разведению диких норок в Испании. Ферма была закрыта, за состоянием здоровья животных наблюдают ветеринары.