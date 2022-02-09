В Рособрнадзоре предупредили об изменениях в ЕГЭ

Единый государственный экзамен будет меняться. Об этом предупредили в Рособрнадзоре. Там отметили, что преобразования не будут кардинальными.

«Существующий формат ЕГЭ преобразуется в соответствии с предложениями и замечаниями, которые формируются в ходе профессионального и общественного обсуждения, и всегда внимательно рассматриваются Рособрнадзором, это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур», - сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также в Рособрнадзоре заявили, что к изменениям важно подходить вдумчиво и последовательно, сохранять баланс.

«Рособрнадзором разрабатывается модель, при которой роль портфолио школьников, демонстрирующего их учебные и внеучебные достижения, будет усилена при поступлении в вузы», - сказали в ведомстве.

Как рассказал председатель Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов, перед ЕГЭ изначально стояли две задачи: обеспечить доступность поступления в вузы учеников из регионов и создать объективную оценку итоговой аттестации в школе.

«Как было раньше? Педагог сам учил и сам же принимал экзамен. Стандарт же объективной оценки заключается как раз в том, что учить должны одни, а проверять качества знаний – другие», - подчеркнул он.

В конце прошлого года председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ является пыткой для школьников, и предложил заменить его на советскую систему проверки знаний. В Кремле сообщили, что готовы прислушаться ко всем точкам зрения относительно вопросов образования.