Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Единый государственный экзамен является пыткой для школьников, и предложил заменить его на советскую систему проверки знаний. Об этом он заявил в ходе научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в Москве.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ - это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты», - цитирует ТАСС слова Бастрыкина.

По словам главы СК РФ, следует возродить престиж профессорского труда и отменить виртуализацию высшего образования, так как из-за нее теряется контакт студентов с преподавателем.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что полный отказ от итоговой аттестации в формате Единого государственного экзамена является необоснованным. Отсутствие ЕГЭ, по данным ведомства, может снизить качество образования.