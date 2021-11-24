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В Кремле изучат предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ

Алексей Курильченко
16:05 24.11.2021
Инициативу также предложили рассмотреть в Министерстве просвещения и Миноборнауки.
В Кремле изучат предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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В Кремле сообщили о готовности прислушиваться ко всем точкам зрения относительно вопросов образования, в том числе и заявлений главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об отмене Единого государственного экзамена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также призвал рассмотреть идею в Министерстве просвещения и Министерстве науки и высшего образования.

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам. Мы все, конечно, всей душой болеем за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы СКР. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наши Министерство просвещения и Минобр внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», - заявил Песков журналистам.

Ранее Бастрыкин заявил, что Единый государственный экзамен является «пыткой для школьников», и предложил заменить его на советскую систему проверки знаний. Также руководитель высказался против виртуализации высшего образование, так как из-за него теряется контакт студентов и преподавателей.

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