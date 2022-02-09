СМИ сообщили об ухудшении состояния Жириновского

Днем в среду, 9 февраля, ряд российских СМИ сообщил о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Звезда» связалась с пресс-службой партии, где данную информацию опровергли, отметив, что глава фракции находится на рабочем месте.

Однако, несмотря на опровержения, в течение дня лента новостей продолжала полниться сообщениями от разных изданий об ухудшении самочувствия политика.

Так, ТАСС со ссылкой на осведомленный источник пишет, что в настоящий момент Жириновский находится в тяжелом состоянии. Кроме того, собеседник агентства уточнил, что политика доставили в больницу еще два дня назад.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в больнице в тяжелом состоянии... В Центральной клинической больнице, он там уже пару дней», - приводит агентство слова источника.

В Интернете есть также информация, что у председателя ЛДПР коронавирус, и что медики подключили его к аппарату ИВЛ. Стоит отметить, что официального подтверждения этих сообщений пока не было.