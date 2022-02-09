СМИ: допинг-тест Валиевой стал причиной переноса награждения фигуристов на ОИ

Допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой стал причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В минувший понедельник россияне триумфально победили в командном турнире Игр, уверенно обойдя своих соперников. В составе российской команды выступали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева. Второе место заняли фигуристы из США, японцы стали третьими.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что новость о проблемах с допингом у российских спортсменов могла быть заготовлена заранее и является провокацией. Впереди индивидуальные прокаты и вся эта шумиха может повлиять на их состояние.

В свою очередь, бывшая фигуристка, выступавшая в танца на льду Анастасия Гребенкина считает, что допинг в виде спорта, где оценивается техника исполнения и артистизм - бесполезен.