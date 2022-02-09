Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

СМИ: допинг-тест Валиевой стал причиной переноса награждения фигуристов на ОИ

Ян Брацкий
18:30 09.02.2022
Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова допустила провокацию в отношении российских фигуристов.
СМИ: допинг-тест Валиевой стал причиной переноса награждения фигуристов на ОИ
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой стал причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В минувший понедельник россияне триумфально победили в командном турнире Игр, уверенно обойдя своих соперников. В составе российской команды выступали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева. Второе место заняли фигуристы из США, японцы стали третьими.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что новость о проблемах с допингом у российских спортсменов могла быть заготовлена заранее и является провокацией. Впереди индивидуальные прокаты и вся эта шумиха может повлиять на их состояние.

В свою очередь, бывшая фигуристка, выступавшая в танца на льду Анастасия Гребенкина считает, что допинг в виде спорта, где оценивается техника исполнения и артистизм - бесполезен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 В стране и мире
В МИД РФ назвали способ обеспечить деэскалацию вокруг Украины
16:30 Спорт
Шорт-трекист Елистратов выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине
15:19 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания членов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму
15:05 В стране и мире
В ЛДПР опровергли информацию о госпитализации Жириновского
14:49 В стране и мире
Видео
Путин потребовал от судов быстрых и справедливых решений
Популярное
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.