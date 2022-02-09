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Журова допустила провокацию в отношении российских фигуристов на ОИ

Ян Брацкий
17:21 09.02.2022
По мнению олимпийской чемпионки Светланы Журовой, шумиха вокруг допинга раздувается специально перед индивидуальными прокатами, где наши фигуристы - фавориты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сообщения о проблемах с допинг-тестами у российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине могут быть заранее заготовленной новостью. Такого мнения придерживается олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова. В беседе со «Звездой» она допустила, что вся шумиха вокруг истории с допингом раздувается специально.

«Это напоминает заготовленную новость, надо было найти минимальный повод. Опять нас вовлекли в эту историю комментаторами, а мы теперь должны отбиваться. Самое удивительное, что все официальные источники говорят о консультациях юридического характера. При этом не называется ни одна страна. Почему СМИ считают, что это касается России?» - заявила Журова.

Сейчас СМИ активно распространяют эту новость, что негативно сказывается на репутации и состоянии наших спортсменов, считает Журова. После командных выступлений фигуристам предстоят индивидуальные прокаты, и они должны к ним готовиться в спокойной обстановке, напомнила Журова.  

«Это сделано специально. Теперь мучить ребят будут, а им выступать скоро индивидуально. Всем понятно, что Россия возьмет эти медали, и надо приложить максимальные усилия, чтобы ребята переживали. Сейчас и наши, и иностранные СМИ раздувают эту бучу и могут сослужить плохую службу фигуристам. Им надо не переживать, а продолжать готовиться», - добавила она.

Ранее в СМИ появились сообщения, что церемония награждения спортсменов, ставших победителями и призерами командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине, была перенесена из-за проблем с тестом на допинг в российской команде. Отмечалось, что в ситуации разбирается Олимпийский комитет России, а также международные антидопинговые организации.

При этом почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев отметил, что сообщения о проблемах с допинг-тестом у российских фигуристов на ОИ в Пекине являются не более чем слухами. С его слов, решение по данному вопросу не вынесено, равно как не были проведены необходимые анализы.

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