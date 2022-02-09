СМИ: Владимира Жириновского госпитализировали в ЦКБ в Москве

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

«Да, он сейчас в ЦКБ», - прокомментировал источник, не уточнив, с каким диагнозом поступил политик.

Официального подтверждения данной информации нет.

В конце декабря прошлого года Владимир Жириновский привился от коронавируса в восьмой раз. По словам политика, все уколы он перенес без каких-либо последствий.