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В Бразилии подтвердили давление США на Болсонару перед его визитом в Россию

Анна Касаткина
01:00 09.02.2022
Вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау заявил, что США всегда применяют сдерживание.
В Бразилии подтвердили давление США на Болсонару перед его визитом в Россию
© Фото: Guido Jr globallookpress
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Власти США оказывают давление на президента Бразилии Жаира Болсонару с целью добиться отмены его визита в Россию на следующей неделе. Эту информацию в интервью газете Valor Economico подтвердил вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау.

Ранее о давлении на Болсонару для отмены его визита в РФ на фоне напряженности вокруг Украины сообщили местные СМИ. По данным источников издания Folha de Sao Paulo, в Штатах считают, что предстоящая поездка может быть воспринята как знак солидарности с Москвой.

«США постоянно применяют свои силы сдерживания. Так было всегда», - сказал Моурау.

Он отметил, что не в курсе содержания разговора главы МИД страны Карлоса Франса с госсекретарем США Энтони Блинкеном, однако заверил, что все в порядке и «поездка не вызовет дискомфорта».

Моурау согласился, что встречей с Болсонару российский президент Владимир Путин «сможет продемонстрировать, что он не изолирован». Он также добавил, что в противодействии «правы все».

«Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы. Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года», - подчеркнул вице-президент.

При этом он отказался комментировать нежелание России допустить вступления Украины в НАТО, отметив лишь, что нужно найти решения для сохранения суверенитета страны. Моурау добавил, что Бразилия не имеет прямого отношения к происходящим вокруг Украины событиям, но выступает за мирное урегулирование конфликта.

Болсонару собирается посетить Москву с визитом 14-17 февраля. Соответствующее приглашение бразильскому лидеру ранее адресовал президент РФ.

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